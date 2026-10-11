Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників ОПК, - Хмара

Яка позиція Міноборони

За словами Хмари, позиція Міністерства оборони полягає в тому, щоб максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості.

Міністр наголосив, що якщо перед підприємствами ставиться завдання масштабувати виробництво критично важливих для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів.

Водночас, за його словами, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

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