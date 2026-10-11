UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Міноборони виступає за максимальне бронювання працівників ОПК, - Хмара

18:56 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: міністр оборони Євгеній Хмара (пресслужба Міноборони)

В Міноборони прокоментували ситуацію з планами понизити квоту бронювання в ОПК з 100% до 85%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.

Яка позиція Міноборони

За словами Хмари, позиція Міністерства оборони полягає в тому, щоб максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості.

Міністр наголосив, що якщо перед підприємствами ставиться завдання масштабувати виробництво критично важливих для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів.

Водночас, за його словами, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

Читайте також: "Якщо посиплеться ОПК - посиплеться фронт": NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання зброярів

Раніше представники галузі повідомили, що Мінекономіки пропонує знизити квоту бронювання для підприємств ОПК зі 100% до "не більше 85%". За словами виконавчого директора Ради зброярів Ігоря Федірка, проєкт відповідної постанови надійшов до Міноборони на погодження, а в індустрії заявили, що не підтримають жодного зниження квоти.

Також у Міноборони повідомляли, що 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть її поновити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бронювання від мобілізаціїОПКMiltech