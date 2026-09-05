Міноборони: 14% компаній ОПК втратили критичність, але ще можуть поновити

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Міноборони завершило перегляд рішень про критичну важливість підприємств оборонно-промислового комплексу. Статус підтвердили 86% компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Що показав перегляд Міноборони переглянуло рішення про критичність, ухвалені до 7 липня 2026 року. Статус критично важливих підтвердили 86% підприємств ОПК - вони зберегли можливість бронювати військовозобов'язаних працівників. Для більшості компаній діяла спрощена процедура - без необхідності повторно подавати повний пакет документів. Статус не підтвердили 14% підприємств. Вони можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів.