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Минобороны выступает за максимальное бронирование работников ОПК, - Хмара

18:56 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: министр обороны Евгений Хмара (пресс-служба Минобороны)

В Минобороны прокомментировали ситуацию с планами снизить квоту бронирования в ОПК со 100% до 85%.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.

Какая позиция Минобороны

По словам Хмары, позиция Министерства обороны состоит в том, чтобы максимально бронировать человеческий капитал оборонной промышленности.

Министр подчеркнул, что если перед предприятиями ставится задача масштабировать производство критически важных для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов.

В то же время, по его словам, система должна учитывать реальный вклад предприятия в обеспечение сил обороны и быть справедливой.

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Ранее представители отрасли сообщили, что Минэкономики предлагает снизить квоту бронирования для предприятий ОПК со 100% до "не более 85%". По словам исполнительного директора Совета оружейников Игоря Федирко, проект соответствующего постановления поступил в Минобороны на согласование, а в индустрии заявили, что не поддержат ни одного снижения квоты.

Также в Минобороны сообщали, что 14% компаний ОПК потеряли критичность, но еще могут ее восстановить.

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