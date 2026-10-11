Минобороны выступает за максимальное бронирование работников ОПК, - Хмара

Какая позиция Минобороны

По словам Хмары, позиция Министерства обороны состоит в том, чтобы максимально бронировать человеческий капитал оборонной промышленности.

Министр подчеркнул, что если перед предприятиями ставится задача масштабировать производство критически важных для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов.

В то же время, по его словам, система должна учитывать реальный вклад предприятия в обеспечение сил обороны и быть справедливой.

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