Міноборони виділило додаткові 1,1 млрд гривень на закупівлю дронів бригадам

Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Кошти будуть направлені безпосередньо бригадам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.
"Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби", - заявив Шмигаль.
Голова уряду додав, що у грудні Міноборони загалом перерахує бригадам 4,3 млрд гривень, а за 11 місяців фінансування склало 27,2 млрд гривень, з яких:
"Мова йде саме про першочергові потреби, які бригади мають закрити найбільш швидко та пріоритетно", - додав він.
У жовтні Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів.
Водночас голова Міністерства оборони Рустем Умєров стверджував, що на 2025 рік планується виробництво кількох мільйонів дронів. Щоб не дати Росії лідирувати в цьому компоненті.
Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, називав забезпечення ЗСУ безпілотниками стратегічним пріоритетом.
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