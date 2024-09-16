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Забезпечення дронами - це стратегічний пріоритет, - Зеленський

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 20:00
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Забезпечення дронами - це стратегічний пріоритет, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українська армія має бути забезпечена дронами. Це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що хоч би як у світі змінювалася ситуація чи обставини, українські воїни мають отримувати все те, що необхідно для успішних захисних і активних дій.

"Забезпечення дронами - це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет, і я дякую всім, хто із цим працює. А особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основною темою стало обговорення імпорту деталей для дронів та покращення підготовки воїнів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами військовослужбовця 109-го батальйону ЗСУ, сержанта Єгора Фірсова наразі майже всі складові для виробництва дронів Україна виробляє самостійно.

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