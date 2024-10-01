До кінця року в Україні виготовлять 1,5 млн дронів, - Шмигаль

До кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів. Також уряд запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та працюємо над розвитком власного ОПК. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій - український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що відсьогодні уряд надає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.

"Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність", - додав прем'єр.

За його словами, Кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проєкту зі створення сертифікованих шкіл операторів БПЛА та безпілотних авіаційних комплексів.

Глава уряду також наголосив, що сфера безпеки та оборони була пріоритетом в державному бюджеті 2024 року. За його словами, за вісім місяців понад 57% видатків загального фонду пішли на оборонні потреби.

Наступного року уряд передбачив на цю галузь 2,2 трильйона гривень, що складає 26% ВВП.