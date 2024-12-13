Минобороны выделило дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку дронов бригадам

Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд гривен на закупку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Средства будут направлены непосредственно бригадам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.
"Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн на закупку беспилотников. Это средства, которые пойдут непосредственно бригадам, чтобы они могли быстро закрыть наиболее важные потребности", - заявил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что в декабре Минобороны в целом перечислит бригадам 4,3 млрд гривен, а за 11 месяцев финансирование составило 27,2 млрд гривен, из которых:
"Речь идет именно о первоочередных потребностях, которые бригады должны закрыть наиболее быстро и приоритетно", - добавил он.
В октябре Шмыгаль заявил, что до конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов.
В то же время глава Министерства обороны Рустем Умеров утверждал, что на 2025 год планируется производство нескольких миллионов дронов. Чтобы не дать России лидировать в этом компоненте.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, называл обеспечение ВСУ беспилотниками стратегическим приоритетом.
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