У Міноборони уточнили, які посади передбачені для добровольців по "Контракту 18-24"

Що передбачає "Контракт 18-24"

Нагадаємо, в Україні стартувала нова програма служби за контрактом для громадян віком 18-24 років. Добровольці, які приєднаються до Сил оборони, отримають значні виплати та соціальні гарантії.

За підписання контракту передбачена виплата 1 млн гривень: 200 тисяч – одразу, решта суми виплачується протягом служби. Щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Також контрактникам обіцяють низку пільг: "нульову" іпотеку, навчання за держкошти, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, компенсацію оренди житла на час служби, можливість обрати частину та спеціальність, право на виїзд за кордон після року служби. Після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.

Крім того, вже оновився мобільний застосунок "Резерв+" - тепер у ньому доступна подача заявки на добровільний однорічний контракт у межах проєкту "Контракт 18-24".

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