Подати заявку на "Контракт 18-24" можна буде через оновлений "Резерв+"

Мобільний застосунок "Резерв+" отримав оновлення. Тепер у ньому можна подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проекту "Контракт 18-24".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі Міноборони.

Як розповіли у відомстві, для того, щоб мати можливість подати заявку на "Контракт 18-24" необхідно оновити застосунок.

Оновлення вже доступно для iOS та Android.

"Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", - сказано у повідомленні.

У Міноборони нагадали, що проект "Контракт 18-24" - це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до ЗСУ на один рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Контракт для українців 18-24 років

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував ініціативу щодо залучення до армії молодих українців ще 7 лютого. Згодом, глава держави розкрив деталі такої ініціативи. Зокрема, він розповів про виплати, які передбачені за підписання контракту.