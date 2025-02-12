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Подати заявку на "Контракт 18-24" можна буде через оновлений "Резерв+"

Середа 12 лютого 2025 11:19
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Подати заявку на "Контракт 18-24" можна буде через оновлений "Резерв+" Ілюстративне фото: подати заявку на "Контракт 18-24" можна буде через оновлений "Резерв+" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Мобільний застосунок "Резерв+" отримав оновлення. Тепер у ньому можна подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проекту "Контракт 18-24".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі Міноборони.

Як розповіли у відомстві, для того, щоб мати можливість подати заявку на "Контракт 18-24" необхідно оновити застосунок.

Оновлення вже доступно для iOS та Android.

"Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", - сказано у повідомленні.

У Міноборони нагадали, що проект "Контракт 18-24" - це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до ЗСУ на один рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Контракт для українців 18-24 років

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував ініціативу щодо залучення до армії молодих українців ще 7 лютого. Згодом, глава держави розкрив деталі такої ініціативи. Зокрема, він розповів про виплати, які передбачені за підписання контракту.

Вчора Міноборони розкрило деталі того, які переваги отримають добровольці віком від 18 до 24 років. Мова про фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії.

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