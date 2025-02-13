В Минобороны уточнили, какие должности предусмотрены для добровольцев по "Контракту 18-24"

По его словам, эта программа позволяет быстро обучать молодежь и обеспечивать армию профессиональными кадрами. Добровольцы будут проходить подготовку в шести боевых бригадах, определенных Генеральным штабом.

Какие должности предусмотрены контрактом

Контрактники по этой программе смогут занимать только боевые должности, которые предусматривают риск. В частности, это:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Как будет проходить подготовка

Минобороны отмечает, что все военнослужащие по этому контракту будут качественно подготовлены. Обучение будет состоять из трех этапов: