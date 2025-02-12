У Міноборони розповіли, скільки добровольці по "Контракту 18-24" будуть на фронті

В Україні днями було запущено програму "Контракт 18-24", у рамках якого громадяни віком від 18 до 24 років зможуть підписати контракт і приєднається до Сил оборони. Вони будуть виконувати бойові задачі на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речник Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

За його словами, ті, хто підпише такий контракт одразу ж отримає 200 тисяч гривень. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки - 300 тисяч гривень.

Третя частина - 500 тисяч гривень тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини.

"Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення", - розповів Лазуткін.

Він зауважив, що в Міноборони розраховують на поповнення для війська і підсилення Сил оборони.

"І зараз ми по першій добі, яка триває, яка не скінчилася насправді, вже бачимо, що зацікавленість є. Є певний ажіотаж", - сказав він.

Контракт для українців 18-24 років

Президент Володимир Зеленський анонсував ініціативу щодо залучення до армії молодих українців ще 7 лютого. Пізніше він розкрив деталі такої ініціативи - виплати, які передбачені за підписання контракту.