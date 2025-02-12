У Міноборони розповіли, скільки добровольці по "Контракту 18-24" будуть на фронті
В Україні днями було запущено програму "Контракт 18-24", у рамках якого громадяни віком від 18 до 24 років зможуть підписати контракт і приєднається до Сил оборони. Вони будуть виконувати бойові задачі на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речник Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
За його словами, ті, хто підпише такий контракт одразу ж отримає 200 тисяч гривень. Наступна виплата буде після проходження базової військової підготовки - 300 тисяч гривень.
Третя частина - 500 тисяч гривень тоді, коли дія контракту вже закінчується, у день виключення зі списків особового складу військової частини.
"Це плюс до грошового забезпечення і додаткового грошового забезпечення, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові задачі на лінії бойового зіткнення", - розповів Лазуткін.
Він зауважив, що в Міноборони розраховують на поповнення для війська і підсилення Сил оборони.
"І зараз ми по першій добі, яка триває, яка не скінчилася насправді, вже бачимо, що зацікавленість є. Є певний ажіотаж", - сказав він.
Контракт для українців 18-24 років
Президент Володимир Зеленський анонсував ініціативу щодо залучення до армії молодих українців ще 7 лютого. Пізніше він розкрив деталі такої ініціативи - виплати, які передбачені за підписання контракту.
Згодом Міноборони розкрило деталі того, які переваги отримають добровольці віком від 18 до 24 років. Мова про фінансову винагороду, професійну бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії.
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