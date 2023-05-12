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Міноборони Туреччини заявило про рух до продовження "зернової угоди"

Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що переговори у Стамбулі щодо зерна відбуваються позитивно. Сторони рухаються до продовження угоди.

Про це сказав міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Takvim.

Турецький міністр дав оцінку переговорам щодо "зернової угоди", які пройшли 10-11 травня зустріч у Стамбулі за участю представників Туреччини, України, ООН та Росії. Він назвав ці перемовини "позитивними".

"Перші підсумки свідчать, що зустріч у Стамбулі відбулася позитивно. Процес рухається у напрямку продовження зернової угоди", - заявив Акар.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Додамо, як нещодавно заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.

При цьому вчора в Росії пригрозили припинити існування "зернової угоди", якщо не буди виконано її вимоги.

Українська ж сторона повідомила, що подальші консультації пройдуть в онлайн форматі.

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