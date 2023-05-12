Минобороны Турции заявило о движении к продлению "зернового соглашения"

Турецкий министр дал оценку переговорам по "зерновому соглашению", которые прошли 10-11 мая встреча в Стамбуле с участием представителей Турции, Украины, ООН и России. Он назвал эти переговоры "положительными".

"Первые итоги свидетельствуют, что встреча в Стамбуле состоялась положительно. Процесс идет в направлении продления зернового соглашения", - заявил Акар.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Как недавно заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, "зерновое соглашение" могут продлить еще на два месяца.

При этом вчера в России пригрозили прекратить существование "зернового соглашения", если не были выполнены его требования.

Украинская же сторона сообщила, что дальнейшие консультации пройдут в онлайн формате.

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