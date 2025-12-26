Міноборони тестує відеофіксацію процедур приймання тилового майна

Фото- та відеофіксація здійснюється портативними відеореєстраторами (боді-камерами), які використовують представники органів державного гарантування якості під час проведення процедур контролю.

У відомстві наголошують, що використання боді-камер має забезпечити неупередженість і відкритість процедур, а також створити належну доказову основу у випадку суперечок між сторонами під час виконання контрактів на постачання.

За словами начальника Головного управління державного гарантування якості полковника Євгена Красникова, така практика відповідає сучасним стандартам контролю та покликана підвищити рівень відповідальності всіх учасників процесу логістичного забезпечення.

Усі фото- та відеоматеріали застосовуватимуться виключно для фіксації результатів перевірок якості та підтвердження рішень, ухвалених за їх підсумками.