Общество Образование Деньги Изменения

Минобороны тестирует видеофиксацию процедур приемки тылового имущества

Фото: проверка военной формы на соблюдение установленных стандартов (сайт Минобороны Украины)
Автор: Марина Балабан

Министерство обороны запустило пилотную инициативу: фото- и видеозапись во время проверок качества тылового обеспечения для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Фото- и видеофиксация осуществляется портативными видеорегистраторами (боди-камерами), которые используют представители органов государственного гарантирования качества при проведении процедур контроля.

В ведомстве подчеркивают, что использование боди-камер должно обеспечить беспристрастность и открытость процедур, а также создать надлежащую доказательную основу в случае споров между сторонами при выполнении контрактов на поставку.

По словам начальника Главного управления государственного гарантирования качества полковника Евгения Красникова, такая практика соответствует современным стандартам контроля и призвана повысить уровень ответственности всех участников процесса логистического обеспечения.

Все фото- и видеоматериалы будут применяться исключительно для фиксации результатов проверок качества и подтверждения решений, принятых по их итогам.

 

Аудит в оборонной сфере

Ранее РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писало, что в декабре начнутся аудиты в оборонной сфере и проверки на государственных предприятий Министерства обороны.

По словам главы Кабмина, в 20-х числах декабря должны были начаться аудиты в оборонной сфере, в частности, на 22 предприятиях АО "Украинская оборонная промышленность", а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла" за период 2022-2025 годы. Первые результаты проверок ожидаются в январе.

До этого, в ноябре, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний, все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам.

По его словам, также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально глубоким.

