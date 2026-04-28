ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Удари по Туапсе Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Міноборони та Генштаб взялися за перебої з харчуванням у трьох бригадах ЗСУ

15:14 28.04.2026 Вт
2 хв
Про які саме підрозділи ЗСУ йдеться?
aimg Валерій Ульяненко
Міноборони та Генштаб взялися за перебої з харчуванням у трьох бригадах ЗСУ Ілюстративне фото: ще у трьох підрозділах ЗСУ виявили перебої з харчуванням (Getty Images)

Міністерство оборони з Генеральним штабом ЗСУ працюють над випадками недостатнього постачання їжі на позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Читайте також: Атаки РФ суттєво ускладнили логістичне забезпечення ЗСУ в районі Куп'янська, - Генштаб

"Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ситуація в 14 ОМБр є показовою. Наразі комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, а винуватці, наголосили у відомстві, нестимуть відповідальність.

В Міноборони заявили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення до 20 травня.

"Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", - сказано у заяві.

Скандал в 14 ОМБр

Днями довкола забезпечення бійців 14-ї ОМБр, які виконують завдання на Куп’янському напрямку, спалахнув гучний скандал. З’ясувалося, що через критичні перебої з логістикою військові тижнями залишалися без їжі та води, через що були змушені пити дощову воду, а затримки постачання продуктів сягали від 10 до 17 діб.

Оприлюднені в мережі фото зафіксували наслідки виснаження: чоловіки, які до виходу на позиції важили 80-90 кілограмів, схудли до близько 50. Родичі захисників зазначали, що через відсутність зв'язку передати допомогу підрозділам самостійно було неможливо.

Реакція Генштабу

У Генштабі пояснили ситуацію надзвичайною небезпекою традиційних маршрутів підвозу. Через постійні обстріли постачання намагалися здійснювати альтернативними методами - за допомогою дронів або через річку Оскіл.

За результатами розголосу в медіа відбулися кадрові зміни: командира 14-ї ОМБр звільнили за замовчування реальної ситуації, а очільника 10-го армійського корпусу зняли з посади та перепризначили з пониженням.

Що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
