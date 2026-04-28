Минобороны и Генштаб взялись за перебои с питанием в трех бригадах ВСУ

15:14 28.04.2026 Вт
О каких именно подразделениях ВСУ идет речь?
Валерий Ульяненко
Минобороны и Генштаб взялись за перебои с питанием в трех бригадах ВСУ

Министерство обороны с Генеральным штабом ВСУ работают над случаями недостаточной поставки пищи на позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

Читайте также: Атаки РФ существенно усложнили логистическое обеспечение ВСУ в районе Купянска, - Генштаб

"Случаи недостаточного снабжения продуктов на отдаленные позиции в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ситуация в 14 ОМБр является показательной. Сейчас комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбриг снят, а виновники, отметили в ведомстве, будут нести ответственность.

В Минобороны заявили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сирский приказал командующим группировок и корпусов проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения до 20 мая.

"Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия", - сказано в заявлении.

Скандал в 14 ОМБр

На днях вокруг обеспечения бойцов 14-й ОМБр, которые выполняют задачи на Купянском направлении, вспыхнул громкий скандал. Выяснилось, что из-за критических перебоев с логистикой военные неделями оставались без еды и воды, из-за чего были вынуждены пить дождевую воду, а задержки поставок продуктов достигали от 10 до 17 суток.

Обнародованные в сети фото зафиксировали последствия истощения: мужчины, которые до выхода на позиции весили 80-90 килограммов, похудели до около 50. Родственники защитников отмечали, что из-за отсутствия связи передать помощь подразделениям самостоятельно было невозможно.

Реакция Генштаба

В Генштабе объяснили ситуацию чрезвычайной опасностью традиционных маршрутов подвоза. Из-за постоянных обстрелов поставки пытались осуществлять альтернативными методами - с помощью дронов или через реку Оскол.

По результатам огласки в медиа произошли кадровые изменения: командира 14-й ОМБр уволили за замалчивание реальной ситуации, а главу 10-го армейского корпуса сняли с должности и переназначили с понижением.

Что известно о громком скандале в 14-й ОМБр - читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
Генштаб ВСУ
Новости
"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО