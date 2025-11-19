Міноборони спростило отримання нового УБД: що змінилось і для кого

Що саме змінило Міноборони для військових

Згідно з інформацією Міністерства оборони, процес отримання нового посвідчення УБД замість втраченого було спрощено.

Українцям пояснили, що тепер потрібно менше документів, щоб отримати нове посвідчення УБД замість:

втраченого;

викраденого.

"Відповідні зміни внесено наказом Міноборони", - повідомили громадянам.

Йдеться про те, що відтепер для отримання нового посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати:

документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції (щодо втрати або викрадення документа);

опубліковане в друкованих ЗМІ оголошення про втрату або викрадення.

Тим часом звільненим із полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.

Отримати нове посвідчення УБД тепер можна легше (ілюстрація: mod.gov.ua)

Як отримати нове посвідчення і які документи потрібні

У МОУ розповіли, що у разі втрати або викрадення посвідчення УБД:

чинні військовослужбовці - мають подати рапорт на командира військової частини;

звільнені з військової служби - звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), в якому перебувають на обліку.

Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів - якщо статус УБД було отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.

До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи: