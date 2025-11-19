Міноборони спростило отримання нового УБД: що змінилось і для кого

Міністерство оборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій (УБД) у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених із полону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Згідно з інформацією Міністерства оборони, процес отримання нового посвідчення УБД замість втраченого було спрощено.
Українцям пояснили, що тепер потрібно менше документів, щоб отримати нове посвідчення УБД замість:
"Відповідні зміни внесено наказом Міноборони", - повідомили громадянам.
Йдеться про те, що відтепер для отримання нового посвідчення УБД, до відповідної заяви не потрібно додавати:
Тим часом звільненим із полону військовослужбовцям до заяви на отримання нового посвідчення УБД не потрібно додавати матеріали службового розслідування.
У МОУ розповіли, що у разі втрати або викрадення посвідчення УБД:
Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів - якщо статус УБД було отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві.
До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати такі документи:
