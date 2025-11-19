Минобороны упростило получение нового УБД: что изменилось и для кого

Министерство обороны упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий (УБД) в случае его потери или похищения, а также для освобожденных из плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Согласно информации Министерства обороны, процесс получения нового удостоверения УБД вместо утраченного был упрощен.
Украинцам объяснили, что теперь нужно меньше документов, чтобы получить новое удостоверение УБД вместо:
"Соответствующие изменения внесены приказом Минобороны", - сообщили гражданам.
Речь идет о том, что отныне для получения нового удостоверения УБД, к соответствующему заявлению не нужно добавлять:
Между тем освобожденным из плена военнослужащим к заявлению на получение нового удостоверения УБД не нужно прилагать материалы служебного расследования.
В МОУ рассказали, что в случае потери или похищения удостоверения УБД:
Также можно обратиться в Министерство по делам ветеранов - если статус УБД был получен через межведомственную комиссию, созданную при этом министерстве.
К заявлению на получение нового удостоверения УБД нужно приложить такие документы:
