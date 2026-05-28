Минобороны ищет спецов для новой IT-вертикали: как подать заявку и что с требованиями
Минобороны объявило о поиске специалистов с опытом в IT, аналитике и менеджменте. Получить должность по специальности предлагают в рамках новой системы управления цифровизацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ) в Facebook.
Главное:
- Масштабный набор: в рамках развертывания новой цифровой IT-вертикали в Силах обороны открыто более 2 000 вакансий.
- Кто нужен: присоединиться к помощи армии приглашают опытных специалистов в сферах IT, аналитики данных, проектного менеджмента и управления цифровыми трансформациями.
- Для кого актуально: подать заявку, чтобы получить должность по своей специальности, могут как действующие военнослужащие, так и гражданские украинцы.
- Условия и бонусы: тем, кто соответствует требованиям и пройдет отбор, предлагают дальнейшую службу в армии на выбранной должности (в некоторых случаях можно даже получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением).
- Желаемое место: конкретное подразделение можно выбрать при условии, если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.
- Как попасть в отбор: чтобы попробовать стать частью новой цифровой вертикали, необходимо подать заявку на сайте digitalteam.mod.gov.ua (отправить резюме или заполнить соответствующую форму).
Что такое IT-вертикаль в Силах обороны
IТ-вертикаль (или цифровая вертикаль) в Силах обороны - это структура цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации в системе Минобороны.
Простыми словами, это сеть военных должностей для IT-специалистов на всех уровнях:
- от отдельных подразделений или батальонов;
- до органов военного управления, Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины.
Цель и задачи этой структуры
Цель развернутой цифровой вертикали - обеспечить быстрое внедрение полезных технологий, асимметричное преимущество украинской армии через цифровой прорыв в мышлении, процессах и технологиях.
То есть речь идет о формировании сети лидеров и подразделений, которые:
- оперативно внедряют цифровые системы в войске;
- собирают обратную связь и реальные потребности подразделений;
- координируют запуск и масштабирование решений (технологий), которые уже доказали эффективность;
- формируют требования к новым продуктам и заказывают их;
- формируют IТ-культуру в войске.
Основные задачи IТ-вертикали в Силах обороны (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
Почему цифровая вертикаль армии необходима
Инициаторы проекта напомнили, что современная война - это война технологий. Именно поэтому сегодня необходимо:
- создать технологическое преимущество на поле боя;
- сделать службу более удобной.
"Структура цифровой трансформации нужна, чтобы полезные решения появлялись в подразделениях максимально быстро. Это убирает лишнюю бюрократию, чтобы военные на местах получали актуальные данные и цифровые сервисы без задержек", - объяснили украинцам.
Уточняется, что скорость тестирования и внедрения инноваций - это то, что позволяет быть на шаг впереди врага.
Какие специалисты особенно нужны сейчас
Согласно информации МОУ, сегодня для работы в рамках цифровой вертикали нужны такие специалисты:
- руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);
- проектный менеджер (Project Manager);
- аналитик данных (Data Analyst);
- бизнес-аналитик (Business Analyst);
- специалист по сопровождению продукта (Product Support);
- специалист по документальному сопровождению (Technical Writer).
Актуальные вакансии в рамках IТ-вертикали (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
В целом в рамках инициативы открыто более 2 000 должностей в органах военного управления, воинских частях и в подразделениях.
Кто может получить должность и какие требования
Получить должность по специальности в новой системе управления цифровизацией Минобороны могут:
- как действующие военнослужащие;
- так и гражданские специалисты (для них предусмотрено дальнейшее поступление в армию через мобилизацию или контракт).
Ограничений по званию или возрасту - нет.
Если должность офицерская, а кандидат еще не имеет офицерского звания - есть возможность получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением.
Ключевое требование - наличие релевантного опыта в IТ или управлении:
- управления командами;
- проектного менеджмента;
- аналитики данных;
- бизнес-анализа;
- сопровождения IТ-продуктов;
- работы с технической документацией.
Основные требования к кандидатам на должности (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
Как подать заявку и что будет потом
Заявку на участие в проекте (чтобы приобщиться к IТ-вертикали) можно подать через специальный сайт digitalteam.mod.gov.ua:
- либо отправив резюме;
- либо заполнив форму.
После этого кандидат на вакансию проходит отбор:
- собеседование с независимым HR;
- техническое интервью с профильными экспертами;
- финальное собеседование с непосредственным руководителем.
Как стать частью IТ-вертикали МОУ (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)
Стоит отметить, что вопрос где именно будет служить человек решается на этапе технического интервью с профильными экспертами.
При этом можно выбрать конкретное подразделение - если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.
"Окончательное решение зависит от результатов собеседования и потребностей службы", - подытожили в МОУ.
