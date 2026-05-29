Міноборони Румунії розкрило тип дрона РФ, який влучив у багатоповерхівку

Зазначається, що групи спеціалістів Міноборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби продовжують розслідування в районі житлового будинку в Галаці, у який вранці 29 травня влучив безпілотник.

"За попередніми даними, весь вантаж дрона типу "Герань-2" російського виробництва вибухнув під час зіткнення", - повідомило Міноборони.

Дрони "Герань" російського виробництва були розроблені на основі іранської моделі безпілотників Shahed, яку Росія активно використовувала проти України з початку війни.

Представники міністерства також повідомили, що двоє людей, які отримали поранення в результаті вибуху, були доставлені до окружної клінічної лікарні невідкладної допомоги в Галаці.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії Російської Федерації та наголошує, що вони становлять нову загрозу регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні. Такі інциденти демонструють неповагу Росії до норм міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, а й колективну безпеку НАТО", - наголосили у відомстві.

Румунія пояснила, чому не збила російський дрон

Військові стверджують, що не мали достатньо часу для перехоплення російського безпілотника.

За словами бригадного генерала Георге Максима, від моменту виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

"Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним: ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни. Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом", - пояснив він.

Він також звернув увагу на те, що значна частина румунських систем протиповітряної оборони була створена ще до початку масштабного використання ударних дронів у сучасних війнах.

За словами Максима, армія постійно працює над модернізацією засобів ППО та адаптацією їх до нових викликів. Окремо генерал пояснив, чому поблизу місця інциденту не були розгорнуті зенітні установки Gepard. За його словами, в умовах мирного часу військові не можуть розміщувати такі системи будь-де без відповідних дозволів.

Речник Міноборони Румунії Крістіан Поповічі також наголосив, що військові не можуть діяти таким чином, щоб створити ще більшу небезпеку для цивільного населення.

Він зазначив, що армія працює в межах чітких законодавчих обмежень і не завжди має можливість застосувати зброю одразу після виявлення повітряної цілі.

У Міноборони Румунії також повідомили, що продовжують працювати над змінами до законодавства, які дозволять ефективніше реагувати на подібні інциденти в майбутньому.