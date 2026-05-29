Минобороны Румынии раскрыло тип дрона РФ, который попал в многоэтажку

Отмечается, что группы специалистов Минобороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы продолжают расследование в районе жилого дома в Галаце, в который утром 29 мая попал беспилотник.

"По предварительным данным, весь груз дрона типа "Герань-2" российского производства взорвался во время столкновения", - сообщило Минобороны.

Дроны "Герань" российского производства были разработаны на основе иранской модели беспилотников Shahed, которую Россия активно использовала против Украины с начала войны.

Представители министерства также сообщили, что два человека, получившие ранения в результате взрыва, были доставлены в окружную клиническую больницу неотложной помощи в Галаце.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют новую угрозу региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Такие инциденты демонстрируют неуважение России к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", - отметили в ведомстве.

Румыния объяснила, почему не сбила российский дрон

Военные утверждают, что не имели достаточно времени для перехвата российского беспилотника.

По словам бригадного генерала Георге Максима, с момента обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.

"Первое ограничение, которое мы имеем, является юридическим: мы не можем вести огонь так, чтобы это затрагивало воздушное пространство соседней страны. Кроме того, для поражения воздушной цели требуется определенное время, которое предусматривает обнаружение, идентификацию и поражение. 4 минуты, которыми мы располагали, были чрезвычайно коротким временем", - пояснил он.

Он также обратил внимание на то, что значительная часть румынских систем противовоздушной обороны была создана еще до начала масштабного использования ударных дронов в современных войнах.

По словам Максима, армия постоянно работает над модернизацией средств ПВО и адаптацией их к новым вызовам. Отдельно генерал объяснил, почему вблизи места инцидента не были развернуты зенитные установки Gepard. По его словам, в условиях мирного времени военные не могут размещать такие системы где-либо без соответствующих разрешений.

Представитель Минобороны Румынии Кристиан Поповичи также отметил, что военные не могут действовать таким образом, чтобы создать еще большую опасность для гражданского населения.

Он отметил, что армия работает в рамках четких законодательных ограничений и не всегда имеет возможность применить оружие сразу после обнаружения воздушной цели.

В Минобороны Румынии также сообщили, что продолжают работать над изменениями в законодательство, которые позволят эффективнее реагировать на подобные инциденты в будущем.