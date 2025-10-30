Міноборони розширило "Резерв+": додана онлайн-відстрочка для батьків-одинаків

Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер відстрочку від служби онлайн можуть отримати батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.
Як отримати відстрочку онлайн:
Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.
"Резерв+" дозволяє отримувати рішення прозоро та без ризиків маніпуляцій.
Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків.
Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.
Таким чином, у "Резерв+" вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок. Для таких категорій:
Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запроваджують нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.
Відтак частина відстрочок продовжуватиметься автоматично, а більшість заяв можна буде подати онлайн через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП. ТЦК більше не прийматимуть заяви.
Водночас для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, подати заяву можна буде виключно у ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.