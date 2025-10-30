RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Минобороны расширило "Резерв+": добавлена онлайн-отсрочка для родителей-одиночек

Фото: родители-одиночки могут получить отсрочку через "Резерв+" (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Карина Левицкая

Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.

Как получить отсрочку онлайн:

  • Подайте запрос в приложении "Резерв+".
  • Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  • В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК.

"Резерв+" позволяет получать решение прозрачно и без рисков манипуляций.

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.

Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Таким образом, в "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек. Для таких категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужья военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.

Напомним, с 1 ноября в Украине вводят новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.

Поэтому часть отсрочек будет продолжаться автоматически, а большинство заявлений можно будет подать онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. ТЦК больше не будут принимать заявления.

В то же время для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, подать заявление можно будет исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине