В Минобороны рассказали, сколько украинцев уже освобождено из плена с 24 февраля
Начиная с 24 февраля, из российского плена уже возвращено 978 человек, среди них - 99 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.
"Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Наше государство заботится о каждом, "не громко", потому что так нужно, - рассказала она. - Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить и дальше этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой!"
Маляр добавила, что с начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов.
Она также обратилась к родственникам пленных и пропавшим без вести с просьбой: по всем вопросам обращаться только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.
Адрес приемной - Киев, улица Спасская 37.
- +38 (095) 412 74 24
- + 38 (044) 425 12 09
там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где можно получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.
Как сообщалось, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.
А 17 октября, впервые прошел "женский" обмен пленными между Украиной и Россией. Стороны обменяли по 110 своих женщин-пленниц.
Также, в частности 21 сентября Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией. При этом Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.