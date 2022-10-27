В Минобороны рассказали, сколько украинцев уже освобождено из плена с 24 февраля

Начиная с 24 февраля, из российского плена уже возвращено 978 человек, среди них - 99 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram .

"Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Наше государство заботится о каждом, "не громко", потому что так нужно, - рассказала она. - Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить и дальше этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой!"

Маляр добавила, что с начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов.

Она также обратилась к родственникам пленных и пропавшим без вести с просьбой: по всем вопросам обращаться только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

Адрес приемной - Киев, улица Спасская 37.

+38 (095) 412 74 24

+ 38 (044) 425 12 09

там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где можно получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.