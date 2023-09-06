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У Міноборони розповіли про ситуацію в Мар'їнці: руїни і залишки фундаментів

Середа 06 вересня 2023 18:39
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У Міноборони розповіли про ситуацію в Мар'їнці: руїни і залишки фундаментів Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (t.me/annamaliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти щодня обстрілюють та штурмують Мар‘їнку, намагаючись атакувати лінію оборони ЗСУ. Проте наші захисники впевнено обороняють місто та не дають ворогу взяти його під контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Ви вже декілька місяців поспіль чуєте у новинах одну і ту ж фразу - на Мар‘їнському напрямку тривають бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових. Ворог стер будівлі Мар'їнки з землі. Там вже руїни і залишки фундаментів", - написала вона.

Маляр зазначила, що російські окупанти продовжують щодня обстрілювати Мар‘їнку та безуспішно атакувати лінію оборони українських захисників.

За її словами, в Мар'їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках.

"В Мар’їнці ворог здійснює одні з найпотужніших штурмів, але не може взяти її під контроль. Бо це місто захищають бійці української 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - додала вона.

Ситуація на сході

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують тиснути на ворога південніше Бахмута. Росіяни зазнають втрат, переміщують підрозділи та використовують резерви.

Українські захисники також стримують ворожі наступи на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Водночас на Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти ведуть безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки.

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