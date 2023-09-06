В Минобороны рассказали о ситуации в Марьинке: руины и остатки фундаментов

Российские оккупанты ежедневно обстреливают и штурмуют Марьинку, пытаясь атаковать линию обороны ВСУ. Однако наши защитники уверенно обороняют город и не дают врагу взять его под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

"Вы уже несколько месяцев подряд слышите в новостях одну и ту же фразу - на Марьинском направлении продолжаются бои. Но за этими словами стоит ежедневная героическая работа наших военных. Враг стер здания Марьинки с земли. Там уже руины и остатки фундаментов", - написала она.

Маляр отметила, что российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Марьинку и безуспешно атаковать линию обороны украинских защитников.

По ее словам, в Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях.

"В Марьинке враг совершает одни из самых мощных штурмов, но не может взять ее под контроль. Потому что этот город защищают бойцы украинской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - добавила она.

Ситуация на востоке

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают давить на врага южнее Бахмута Россияне несут потери, перемещают подразделения и используют резервы.

Украинские защитники также сдерживают вражеские наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время на Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещиевки.

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