У Міноборони розповіли про призначення застосунку "Резерв+" і QR-коду
На сьогоднішній день інформація у застосунку "Резерв+" носить інформативний характер і просто інформує людину, що про неї знає держава.
Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За її словами, інформація у "Резерв+" забезпечує відкритість і прозорість державного реєстру військовозобов'язаних резервістів та призовників "Оберіг", щоб людина побачила, що про неї знає держава і ТЦК. У випадку неточної інформації, людина може швидко скорегувати дані.
З 18 червня Міноборони планує запустити QR-код та ввести у застосунок функцію, за допомогою якої його можна зчитувати.
"Завдяки коду посадові особи з ТЦК і Національної поліції зможуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати витягу з "Оберегу" таку ж юридичну силу, як і військовому документу. Тобто приписному свідоцтву чи військовому квитку", - сказала Черногоренко.
Зміни в процедурі мобілізації
З 18 травня в Україні почала діяти електронна черга для запису до ТЦК і СП. Наразі сервіс працює у тестовому режимі.
З цього ж дня військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна через е-кабінет (застосунок "Резерв+"), у ТЦК та СП, а також у Центрах надання адмінпослуг.
Про головні зміни у процесі мобілізації з 18 травня, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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