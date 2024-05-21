У Міноборони розповіли про призначення застосунку "Резерв+" і QR-коду

На сьогоднішній день інформація у застосунку "Резерв+" носить інформативний характер і просто інформує людину, що про неї знає держава.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, інформація у "Резерв+" забезпечує відкритість і прозорість державного реєстру військовозобов'язаних резервістів та призовників "Оберіг", щоб людина побачила, що про неї знає держава і ТЦК. У випадку неточної інформації, людина може швидко скорегувати дані.

З 18 червня Міноборони планує запустити QR-код та ввести у застосунок функцію, за допомогою якої його можна зчитувати.

"Завдяки коду посадові особи з ТЦК і Національної поліції зможуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати витягу з "Оберегу" таку ж юридичну силу, як і військовому документу. Тобто приписному свідоцтву чи військовому квитку", - сказала Черногоренко.