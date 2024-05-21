В Минобороны рассказали о задачах приложения "Резерв+" и QR-кода

На сегодняшний день информация в приложении "Резерв+" носит информативный характер и просто информирует человека, что о нем знает государство.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, информация в "Резерв+" обеспечивает открытость и прозрачность государственного реестра военнообязанных резервистов и призывников "Оберіг", чтобы человек увидел, что о нем знает государство и ТЦК. В случае неточной информации, человек может быстро скорректировать данные.

С 18 июня Минобороны планирует запустить QR-код и ввести в приложение функцию, с помощью которой его можно считывать.

"С помощью кода должностные лица из ТЦК и Национальной полиции смогут проверить информацию из реестра. Код позволит придать выписке из "Оберега" такую же юридическую силу, как и военному документу. То есть приписному свидетельству либо военному билету", - сказала Черногоренко.