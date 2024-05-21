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В Минобороны рассказали о задачах приложения "Резерв+" и QR-кода

Вторник 21 мая 2024 23:53
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В Минобороны рассказали о задачах приложения "Резерв+" и QR-кода Фото: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На сегодняшний день информация в приложении "Резерв+" носит информативный характер и просто информирует человека, что о нем знает государство.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, информация в "Резерв+" обеспечивает открытость и прозрачность государственного реестра военнообязанных резервистов и призывников "Оберіг", чтобы человек увидел, что о нем знает государство и ТЦК. В случае неточной информации, человек может быстро скорректировать данные.

С 18 июня Минобороны планирует запустить QR-код и ввести в приложение функцию, с помощью которой его можно считывать.

"С помощью кода должностные лица из ТЦК и Национальной полиции смогут проверить информацию из реестра. Код позволит придать выписке из "Оберега" такую же юридическую силу, как и военному документу. То есть приписному свидетельству либо военному билету", - сказала Черногоренко.

Изменения в процедуре мобилизации

С 18 мая в Украине начала действовать электронная очередь для записи в ТЦК и СП. Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

С этого же дня военнообязанные должны уточнить свои учетные данные в течение 60 дней. Сделать это можно через е-кабинет (приложение "Резерв+"), в ТЦК и СП, а также в Центрах предоставления админуслуг.

О главных изменениях в процессе мобилизации с 18 мая, читайте в материале РБК-Украина.

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