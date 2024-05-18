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У Міноборони пояснили проблеми з авторизацією у застосунку Резерв+

Україна, Субота 18 травня 2024 11:12
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У Міноборони пояснили проблеми з авторизацією у застосунку Резерв+ Фото: з чим пов'язані проблеми з авторизацією у додатку Резерв+ 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Міноборони пояснили з чим пов'язані незручності з неможливістю авторизуватися у застосунку Резерв+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз, як зазначають у відомстві, 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+ і ще сотні тисяч запитів - у черзі.

Застосунок Резерв+

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої данні згідно нових норм закону про мобілізацію.

Детальніше про застосунок - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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