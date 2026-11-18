Автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкцій перекрили фарватер.

Через зменшення кількості маршрутів зросло навантаження на логістику російських військ на запорізькому та херсонському напрямках.

Міністр оборони Євгеній Хмара запевнив, що Україна жорстко реагуватиме на агресію.

"Я хочу, щоб РФ отримала чіткий сигнал, що на кожній їхній ударі по нашій території ми будемо відповідати. Більше, криче, а може більше чи разом сильніше. І це наше право на захист", - заявив Хмара.

Нагадаємо, що 16 листопада Україна завдала ударів по стратегічному Кримському мосту, який з'єднує Краснодарський край з окупованим Росією Кримом.

Тоді з'явилися супутникові знімки наслідків атаки, які зафіксували значний масштаб пошкоджень конструкцій, зокрема арку мосту повело.