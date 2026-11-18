Крымский мост полностью потерял функцию транспортной артерии для российских войск из-за остановки авторуха и заблокирован фарватер.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкций перекрыли фарватер.
Из-за уменьшения количества маршрутов возросла нагрузка на логистику российских войск в запорожском и херсонском направлениях.
Министр обороны Евгений Хмара заверил, что Украина будет жестко реагировать на агрессию.
"Я хочу, чтобы РФ получила четкий сигнал, что на каждой их ударе по нашей территории мы будем отвечать. Больше, кричит, а может больше или вместе сильнее. И это наше право на защиту", - заявил Хмара.
Напомним, что 16 ноября Украина нанесла удары по стратегическому Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом.
Тогда появились спутниковые снимки последствий атаки, зафиксировавших значительный масштаб повреждений конструкций, в частности арку моста повело.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ударе по Крымскому мосту, отметив, что операция длилась несколько недель.
По его словам, объект удалось поразить на седьмом этапе, а для финального удара украинские военные применили разные типы дронов и ракет.
Также сегодня издание Financial Times сообщило, что Украина поразила Крымский мост в обход Starlink.
Атака через Керченский пролив доказала эффективность новейших украинских "летучих модемов", позволивших обойти ограничение связи.