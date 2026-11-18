Атака на міст через Керченську протоку довела ефективність нових українських "летючих модемів", які дозволили обійти обмеження Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Під час операції українські підрозділи свідомо уникали використання Starshield, військової версії супутникової мережі Starlink Ілона Маска.

Її швидкість з’єднання тривалий час була обмежена на рівні 161 км/год, тоді як для успішного виконання завдання була потрібна значно вища швидкість зв’язку.

Як працюють "летючі модеми"

Ця технологія є мережею дронів зі станціями зв’язку, які виконують роль ретрансляторів. Вони підтримують постійний та стабільний зв’язок між операторами й ракетами на відстані сотень кілометрів до останньої секунди удару.

Це рішення робить безпілотники та ракети менш вразливими до російської ППО і засобів радіоелектронної боротьби, а також дозволяє пілотам максимально точно наводитися на слабкі місця цілей.

Раніше українські апарати програмувалися лише за координатами в автономному режимі, через що частіше зазнавали втрат від ворожої оборони.

Високу якість нового зв’язку частково продемонструвала компанія Fire Point. Вона опублікувала коротке відео, на якому ракета "Фламінго" з боєголовкою масою до 1200 кг підлітає безпосередньо до опорної арки Кримського мосту.

Російські аналоги та перспективи

За даними "Центру оборонних реформ", Росія також намагається використовувати подібну систему з меш-модемами, які керуються через станції в РФ і Білорусі, використовуючи переважно китайське обладнання. Проте українські військові вже знайшли ефективні способи їх придушення.

Як зазначають експерти, операція на Керченському мосту відкриває шлях до майбутнього, де більшість українських безпілотників середньої дальності використовуватимуть цю технологію для ударів по ворожих цілях.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, Кримський міст 16 та 17 листопада зазнав двох атак. Після першої супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна в кількох місцях, а також деформацію арки.

Після цього, у ніч проти 17 листопада в районі Керченської протоки знову пролунали вибухи. OSINT-пабліки повідомили про падіння у воду частини автомобільного прольоту та арки.