В Міноборони пояснили, як добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони

У Міноборони пояснили, що групи створюються для протидії повітряним загрозам, передусім - ворожим ударним безпілотникам. До таких груп залучатимуть лише добровольців, які не підлягають мобілізації та пройшли спеціальну підготовку.

Вони зможуть використовувати різні засоби боротьби, зокрема дрони, пілотовані літальні апарати, стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби й технології штучного інтелекту.

Формуватимуть ГПЗ за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони ЗСУ, а за напрямом протиповітряної оборони - Командуванню Повітряних сил.

Також вперше в Україні дозволили залучати приватні пілотовані літаки до системи ППО - реєстрацію таких літальних апаратів тепер значно спростили (до 10 днів замість кількох місяців).

"До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА", - повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Проєкт розробило Міноборони разом із Мінцифрою на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача. Фінансуватиметься він із державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок донатів через UNITED24.

Добровольцям надаватимуть соціальні гарантії, як у військових - зарплату, пільги та страхування.