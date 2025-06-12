В Минобороны объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны

В Минобороны объяснили, что группы создаются для противодействия воздушным угрозам, прежде всего - вражеским ударным беспилотникам. В такие группы будут привлекать только добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли специальную подготовку.

Они смогут использовать различные средства борьбы, в частности дроны, пилотируемые летательные аппараты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и технологии искусственного интеллекта.

Формировать ГПЗ будут по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны ВСУ, а по направлению противовоздушной обороны - Командованию Воздушных сил.

Также впервые в Украине разрешили привлекать частные пилотируемые самолеты к системе ПВО - регистрацию таких летательных аппаратов теперь значительно упростили (до 10 дней вместо нескольких месяцев).

"До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", - сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Проект разработало Минобороны вместе с Минцифрой во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего. Финансироваться он будет из государственного и местных бюджетов, а также за счет донатов через UNITED24.

Добровольцам будут предоставлять социальные гарантии, как у военных - зарплату, льготы и страхование.