В Минобороны объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны

Кабинет министров утвердил запуск экспериментального проекта по созданию специальных групп противовоздушной защиты (ГПЗ). В эти группы будут привлекать добровольцев, которые не подлежат мобилизации, но имеют подготовку и желание защищать небо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны объяснили, что группы создаются для противодействия воздушным угрозам, прежде всего - вражеским ударным беспилотникам. В такие группы будут привлекать только добровольцев, которые не подлежат мобилизации и прошли специальную подготовку.
Они смогут использовать различные средства борьбы, в частности дроны, пилотируемые летательные аппараты, стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и технологии искусственного интеллекта.
Формировать ГПЗ будут по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны ВСУ, а по направлению противовоздушной обороны - Командованию Воздушных сил.
Также впервые в Украине разрешили привлекать частные пилотируемые самолеты к системе ПВО - регистрацию таких летательных аппаратов теперь значительно упростили (до 10 дней вместо нескольких месяцев).
"До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", - сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Проект разработало Минобороны вместе с Минцифрой во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего. Финансироваться он будет из государственного и местных бюджетов, а также за счет донатов через UNITED24.
Добровольцам будут предоставлять социальные гарантии, как у военных - зарплату, льготы и страхование.
Недавно представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук озвучил зарплату членов добровольческих формирований. По его словам, она составит до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально участию).
В декабре 2024 года командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сказал, что критическую инфраструктуру Украины защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные.
В то же время российская армия постоянно меняет технические характеристики и маршруты ударных дронов.
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