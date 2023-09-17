Міноборони РФ заявило про ще одну атаку БПЛА на Москву і збиття дрону біля аеропорту

У російському відомстві стверджують, що цей безпілотник літакового типу нібито мав намір атакувати якісь об'єкти на території РФ.

Вже традиційно в інциденті в російському Міноборони звинувачують українську сторону.

Як розповів мер Москви Сергій Собянін, внаслідок події, за попередніми даними, руйнувань немає, і ніхто не постраждав.

"Ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий сьогодні вночі силами ППО в Раменському районі Московської області. Руйнувань і постраждалих після падіння уламків попередньо також немає", - заявив він.

Атака БПЛА на Москву 17 вересня

Нагадаємо, перед цим після опівночі в Міноборони РФ розповіли про роботу систем ППО через атаку дрона на Москву. Місцева влада тоді заявила, що безпілотник був збитий у міському окрузі Істра.

Тим часом у московських аеропортах вводили план "Килим", через що було затримано 24 рейси. Зокрема, 9 затримали та 2 скасували у Внуково, 8 затримали у Домодєдово, та 7 затримали у Шереметьєво.

Нагадаємо, що одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.