Минобороны РФ заявило о еще одной атаке БПЛА на Москву и сбитии дрона у аэропорта

В российском ведомстве утверждают, что этот беспилотник самолетного типа якобы намеревался атаковать некие объекты на территории РФ.

Уже традиционно в инциденте в российском Минобороны винят украинскую сторону.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в результате происшествия, по предварительным данным, разрушений нет, и никто не пострадал.

"Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - заявил он.

Атака БПЛА на Москву 17 сентября

Напомним, перед этим после полуночи в Минобороны РФ рассказали о работе систем ПВО из-за атаки дрона на Москву. Местные власти тогда заявили, что беспилотник был сбит в городском округе Истра.

Между тем в московских аэропортах вводили план "Ковер", из-за чего были задержаны 24 рейса. В частности, 9 задержали и 2 отменили во Внуково, 8 задержали в Домодедово, и 7 задержали в Шереметьево.

Напомним, что одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля. Известно, что неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.