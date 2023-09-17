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У Москві скаржаться на атаку безпілотника

Московська область, РФ, Неділя 17 вересня 2023 02:25
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У Москві скаржаться на атаку безпілотника Фото: у Міноборони РФ заявили про роботу ППО під час атаки дронів на Москву (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони РФ розповіли про роботу систем протиповітряної оборони через черговий наліт безпілотника цієї ночі, який нібито летів атакувати Москву. Місцева влада говорить про збиття дрона в міському окрузі Істра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та Міноборони РФ.

У відомстві країни-агресора традиційно звинуватили у цьому нальоті БПЛА Україну.

За даними московської мерії, засобами ППО нібито була відбита атака безпілотника у міському окрузі Істра.

Також Собянін стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає руйнувань та постраждалих.

При цьому в російському Міноборони розповідають про "припинення спроби" атаки дрона по об'єктах на території РФ о 01.45 за місцевим часом.

"Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Істринського району Московської області", - йдеться у заяві.

В аеропортах Москви скасовували та затримували рейси

Перед цим у всіх московських аеропортах вводили план "Килим", що пов'язаний із виявленням у регіоні невідомих повітряних об'єктів (наприклад, БПЛА).

У цей період в аеропортах не дозволяли здійснювати посадку чи зльоти літакам.

Удари дронів по Москві

Нагадаємо, у російській столиці досить часто розповідають про так звані "атаки безпілотників". При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.

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