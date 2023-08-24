У Міноборони РФ заявили про атаку дронів у Калузькій та Брянській областях

У Міністерстві оборони РФ заявили про роботу систем протиповітряної оборони по дронах у Брянській та Калузьких областях у ніч проти 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міноборони РФ.

У відомстві країни-агресора, як зазвичай, звинуватили Україну в атаці.

При цьому в російському міністерстві також стверджують про "припинення спроби" цього нальоту трьома безпілотниками літакового типу.

Згідно з заявою Міноборони РФ, 2 БПЛА було знищено засобами ППО над територією Брянської області, а ще один - над територією Калузької області.

Про можливі руйнування чи постраждалих внаслідок інциденту нічого не повідомляється.

Вибухи та атаки дронів у Росії

Зазначимо, що на території РФ останнім часом стали часто відбуватися різні вибухи в різних сферах, при цьому часто звучать твердження про атаки дронів.

Так, наприклад, минулої ночі, 23 серпня, у столиці країни-агресора, а також у Підмосков'ї пролунали вибухи через невідомі БПЛА. Місцеві жителі повідомляли про "хлопок" у Хімках та Красногорську, а також у самій Москві, де БПЛА врізався у будівлю - знову в районі "Москва Сіті".

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник поцілив у будівлю там, а другий - впав у Можайському районі Московської області. При цьому в Міноборони РФ розповіли про "припинення спроби" атаки трьох безпілотників літакового типу на Москву, які нібито збили.

Нагадаємо також, що 21 серпня у російському Ростові пролунали вибухи, і місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200". Крім того, про "роботу" ППО повідомляли і в Калузької області.

Того ж дня, 21 серпня, Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. А 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи - повідомлялося про роботу ППО та про помічені БПЛА. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одінцовим, у Трьохгірці та Красногорську.