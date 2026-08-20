UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Міноборони РФ виступило з цинічною заявою після вбивства цивільних у Києві та області

10:39 20.08.2026 Чт
2 хв
Російські військові публічно хизуються своїми злочинами
aimg Юлія Капітонова
Фото: Атака РФ на Київ 20 серпня (DSNSKyiv)

Вранці 20 серпня Міністерство оборони Росії фактично визнало, що їхня армія скоїла нові масштабні воєнні злочини проти мирного населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

Вороже оборонне відомство у власному Telegram-каналі опублікувало фото пусків ракет зі своїх кораблів у відкритому морі.

На ньому росіяни розмістили цинічний підпис: "Б'єм залпом".

Окрім того, окремо Міноборони РФ розмістило коментар під цією світлиною: "Наводимо переконливі аргументи".

Росія навіть не приховує свої воєнні злочини (Фото: скриншот)

Ба більше, ворог безсоромно похизувався, що його Збройні сили вночі 20 серпня завдали по Україні саме масованого удару.

У Міноборони РФ підтвердили, що цього разу застосували високоточну зброю наземного, повітряного та морського базування, а також далекобійні ударні дрони.

Росіяни опублікували список нібито уражених військових цілей у Києві та області, однак жодних підтверджень цим вигадкам немає.

МО РФ жодним чином не згадало про те, що нова російська атака обірвала життя 13 мирних українців, а також призвела до поранення ще десятків цивільних.

До речі, в російському оборонному відомстві визнали, що минулої ночі Україна била по країні-агресорці сотнями дронів. У ворожому Міноборони стверджують, що їхня ППО нібито знешкодила 726 цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївМіністерство оборони РФКиївська областьВійна Росії проти УкраїниРакетна атака