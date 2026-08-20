Минобороны РФ выступило с циничным заявлением после убийства гражданских в Киеве и области

Вражеское оборонное ведомство в собственном Telegram-канале опубликовало фото пусков ракет со своих кораблей в открытом море.

На нем россияне разместили циничную подпись: "Бьем залпом".

Кроме того, отдельно Минобороны РФ разместило комментарий под этой фотографией: "Приводим убедительные доводы".

Россия даже не скрывает свои военные преступления (Фото: скриншот)

Более того, враг начал хвастаться, что его Вооруженные силы ночью 20 августа нанесли по Украине именно массированный удар.

В Минобороны РФ подтвердили, что на этот раз применили высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также дальнобойные ударные дроны.

Россияне опубликовали список якобы пораженных военных целей в Киеве и области, однако никаких подтверждений этим выдумкам нет.

МО РФ никоим образом не упомянуло о том, что новая российская атака оборвала жизнь 13 мирных украинцев, а также привела к ранению еще десятков гражданских.

Что интересно, в российском оборонном ведомстве признали, что минувшей ночью Украина била по стране-агрессорке сотнями дронов. Во вражеском Минобороны утверждают, что их ПВО якобы обезвредила 726 целей.