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Минобороны РФ выступило с циничным заявлением после убийства гражданских в Киеве и области

10:39 20.08.2026 Чт
2 мин
Российские военные публично кичатся своими преступлениями
aimg Юлия Капитонова
Фото: Атака РФ на Киев 20 августа (DSNSKyiv)

Утром 20 августа Министерство обороны России фактически признало, что их армия совершила новые масштабные военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

Вражеское оборонное ведомство в собственном Telegram-канале опубликовало фото пусков ракет со своих кораблей в открытом море.

На нем россияне разместили циничную подпись: "Бьем залпом".

Кроме того, отдельно Минобороны РФ разместило комментарий под этой фотографией: "Приводим убедительные доводы".

Россия даже не скрывает свои военные преступления (Фото: скриншот)

Более того, враг начал хвастаться, что его Вооруженные силы ночью 20 августа нанесли по Украине именно массированный удар.

В Минобороны РФ подтвердили, что на этот раз применили высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также дальнобойные ударные дроны.

Россияне опубликовали список якобы пораженных военных целей в Киеве и области, однако никаких подтверждений этим выдумкам нет.

МО РФ никоим образом не упомянуло о том, что новая российская атака оборвала жизнь 13 мирных украинцев, а также привела к ранению еще десятков гражданских.

Что интересно, в российском оборонном ведомстве признали, что минувшей ночью Украина била по стране-агрессорке сотнями дронов. Во вражеском Минобороны утверждают, что их ПВО якобы обезвредила 726 целей.

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