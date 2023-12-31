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Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання за удари по Харкову

Москва, Неділя 31 грудня 2023 13:02
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Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання за удари по Харкову Фото: Міноборони РФ вигадало цинічне виправдання за удари по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські терористи вигадали цинічне виправдання масованому обстрілу Харкова. Росіяни заявили, що мстилися за Бєлгород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ у Telegram.

Росіяни стверджують, що нібито вразили "центри ухвалення рішень та військові об’єкти" у Харкові.

"Високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу "Харків Палас" знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді", - написало Міноборони РФ.

Окупанти також вигадали, що в готелі нібито перебували до 200 іноземних найманців, яких "планували залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ".

Крім того, росіяни нафантазували, що внаслідок ракетної атаки нібито ліквідовано представників СБУ, іноземних найманців і бойовиків підрозділу "Кракен", які "здійснювали підготовку диверсій на РФ".

Удари по Харкову

Увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Раніше повідомляло про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті. Поліція уточнила, що внаслідок двох хвиль обстрілів у Харкові постраждали 28 осіб. Серед них двоє дітей 14 і 16 років та іноземець.

Додамо, що вчора у Бєлгороді було гучно. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді у відповідь на масований обстріл України.

Усі подробиці ударів по Бєлгороду - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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