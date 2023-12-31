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Минобороны РФ придумало циничное оправдание за удары по Харькову

Москва, Воскресенье 31 декабря 2023 13:02
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Минобороны РФ придумало циничное оправдание за удары по Харькову Фото: Минобороны РФ придумало циничное оправдание за удары по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские террористы придумали циничное оправдание массированному обстрелу Харькова. Россияне заявили, что мстили за Белгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ в Telegram.

Россияне утверждают, что якобы поразили "центры принятия решений и военные объекты" в Харькове.

"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и выполнении теракта в Белгороде", - написало Минобороны РФ.

Оккупанты также придумали, что в гостинице якобы находились до 200 иностранных наемников, которых "планировали привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ".

Кроме того, россияне нафантазировали, что в результате ракетной атаки якобы ликвидированы представители СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые "осуществляли подготовку диверсий на РФ".

Удары по Харькову

Вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города. Полиция уточнила, что в результате двух волн обстрелов в Харькове пострадали 28 человек. Среди них двое детей 14 и 16 лет и иностранец.

Добавим, что вчера в Белгороде было громко. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде в ответ на массированный обстрел Украины.

Все подробности ударов по Белгороду - можно прочитать в материале РБК-Украина.

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