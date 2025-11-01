ua en ru
У Міноборони РФ відзвітували про "знищення" бригади ЗСУ, якої не існує

Субота 01 листопада 2025 18:23
У Міноборони РФ відзвітували про "знищення" бригади ЗСУ, якої не існує Фото: у РФ розповіли про нові віртуальні "перемоги" на фронті (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Російське Міноборони вчергове звітує, як армія РФ отримує на фронті одну "перемогу" за іншою. Однак у цих "звітах" є нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Зокрема, у РФ заявили, що "відбили" атаку ЗСУ в північно-західному напрямку (мова про Куп'янський напрямок) з метою виходу з кільця оточення.

"Знищено вісім бойовиків 16-ї механізованої бригади ЗСУ. Крім того, припинено дві спроби деблокування оточених формувань підрозділами 151-ї механізованої бригади ЗСУ та 15-ї бригади Нацгвардії в районах населених пунктів Петрівка та Велика Шапківка Харківської області. Знищено до 20 бойовиків", - кажуть у Міноборони РФ.

У Міноборони РФ відзвітували про &quot;знищення&quot; бригади ЗСУ, якої не існує

Однак є нюанс - Росія знову перебуває у віртуальній реальності, малюючи собі "перемоги". В ОТУ "Харків" розповіли, що 16-ї механізованої бригади ЗСУ взагалі не існує.

"На цей раз воно (Міноборони - ред.) на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було нанесено удар по 16 механізованій бригаду ЗСУ. Але є один нюанс - такої бригади в Збройних Силах просто не існує. Тому кого перемогло у віртуальній битві МО РФ залишається загадкою…", - написали військові.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Куп'янську залишається складною. Однак українські захисники мають більший контроль.

Також сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував про ситуацію на Покровському напрямку. Він повідомив, що українські сили тримають Покровськ і Мирноград, а також продовжують звільнення і зачистку території на Добропільському напрямку.

Крім того, він підтвердив участь бійців Головного управління розвідки МО України в операції зі звільнення Покровська.

