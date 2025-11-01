У Міноборони РФ відзвітували про "знищення" бригади ЗСУ, якої не існує

Російське Міноборони вчергове звітує, як армія РФ отримує на фронті одну "перемогу" за іншою. Однак у цих "звітах" є нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Зокрема, у РФ заявили, що "відбили" атаку ЗСУ в північно-західному напрямку (мова про Куп'янський напрямок) з метою виходу з кільця оточення.

"Знищено вісім бойовиків 16-ї механізованої бригади ЗСУ. Крім того, припинено дві спроби деблокування оточених формувань підрозділами 151-ї механізованої бригади ЗСУ та 15-ї бригади Нацгвардії в районах населених пунктів Петрівка та Велика Шапківка Харківської області. Знищено до 20 бойовиків", - кажуть у Міноборони РФ.

Однак є нюанс - Росія знову перебуває у віртуальній реальності, малюючи собі "перемоги". В ОТУ "Харків" розповіли, що 16-ї механізованої бригади ЗСУ взагалі не існує.

"На цей раз воно (Міноборони - ред.) на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було нанесено удар по 16 механізованій бригаду ЗСУ. Але є один нюанс - такої бригади в Збройних Силах просто не існує. Тому кого перемогло у віртуальній битві МО РФ залишається загадкою…", - написали військові.