ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении" несуществующей бригады ВСУ

Суббота 01 ноября 2025 18:23
UA EN RU
В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении" несуществующей бригады ВСУ Фото: в РФ рассказали о новых виртуальных "победах" на фронте (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Российское Минобороны в очередной раз отчитывается, как армия РФ получает на фронте одну "победу" за другой. Однако в этих "отчетах" есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-тактической группировки "Харьков".

В частности, в РФ заявили, что "отбили" атаку ВСУ в северо-западном направлении (речь о Купянском направлении) с целью выхода из кольца окружения.

"Уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Большая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков", - говорят в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отчитались об &quot;уничтожении&quot; несуществующей бригады ВСУ

Однако есть нюанс - Россия снова находится в виртуальной реальности, рисуя себе "победы". В ОТГ "Харьков" рассказали, что 16-й механизированной бригады ВСУ вообще не существует.

"На этот раз оно (Минобороны - ред.) на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс - такой бригады в Вооруженных Силах просто не существует. Поэтому кого победило в виртуальной битве МО РФ остается загадкой...", - написали военные.

Ситуация на фронте

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Купянске остается сложной. Однако украинские защитники имеют больший контроль.

Также сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о ситуации на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы держат Покровск и Мирноград, а также продолжают освобождение и зачистку территории на Добропольском направлении.

Кроме того, он подтвердил участие бойцов Главного управления разведки МО Украины в операции по освобождению Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине