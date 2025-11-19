В РФ прокололися з "отвєткою" за ATACMS по Воронежу: їх висміяли навіть пропагандисти

Зазначається, що вранці 19 листопада російське міноборони опублікувало заяву про нібито "збиття" американських ракет ATACMS над Воронежем та "ураження" місця пусків. Росіяни заявили, що це нібито сталося біля Волоської Балаклії.

Проте росіяни прикріпили до допису відео, яке викрило їхню брехню. Цікаво, що розкритикували міноборони російські пропагандисти: один з них написав, що "відео удару" насправді датоване не листопадом 2025 року, а вереснем 2024 року.

Тоді росіяни заявили про нібито "ураження" РСЗВ M270 у населеному пункті Руднівка Сумської області та прикріпили незрозуміле відео, на якому немає доказів реального влучання. Тепер те саме відео, трохи відредаговане, прикріпили до допису з брехнею про "ураження" РСЗВ на Харківщині.

"Скоріше за все, російські війська знайшли місце пусків, але не змогли його уразити. Тому в хід пішло старе відео, яке росіяни відредагували та спробували видати за удар по українських військових", - написав один з російських каналів.