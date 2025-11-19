В РФ прокололись с "ответкой" за ATACMS по Воронежу: их высмеяли даже пропагандисты

Отмечается, что утром 19 ноября российское минобороны опубликовало заявление о якобы "сбитии" американских ракет ATACMS над Воронежем и "поражении" места пусков. Россияне заявили, что это якобы произошло возле Волошской Балаклеи.

Однако россияне прикрепили к сообщению видео, которое разоблачило их ложь. Интересно, что раскритиковали минобороны российские пропагандисты: один из них написал, что "видео удара" на самом деле датировано не ноябрем 2025 года, а сентябрем 2024 года.

Тогда россияне заявили о якобы "поражении" РСЗО M270 в населенном пункте Рудновка Сумской области и прикрепили непонятное видео, на котором нет доказательств реального попадания. Теперь то же видео, немного отредактированное, прикрепили к сообщению с ложью о "поражении" РСЗО на Харьковщине.

"Скорее всего, российские войска нашли место пусков, но не смогли его поразить. Поэтому в ход пошло старое видео, которое россияне отредактировали и попытались выдать за удар по украинским военным", - написал один из российских каналов.