Міноборони РФ цинічно відзвітувало про "успішний" удар по енергетиці України

Обстріл Києва 10 жовтня

Нагадаємо, що російські окупанти, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атакувати Київ.

Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, що в результаті обстрілу столиці поранення отримали 12 осіб.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго пояснили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики ж наразі вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Зауважимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко раніше сьогодні відповіла, коли в Київ повернеться світло та вода.

Зауважимо, що в результаті нічних обстрілів відразу у низці регіонів запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії, щоб забезпечити безпеку мережі та населення.

