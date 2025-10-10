Минобороны РФ цинично отчиталось об "успешном" ударе по энергетике Украины

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, что российские оккупанты, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаковать Киев.

Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 12 человек.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго объяснили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики же сейчас принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.

Заметим, что в результате ночных обстрелов сразу в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.