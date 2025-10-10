Минобороны РФ цинично отчиталось об "успешном" ударе по энергетике Украины

Минобороны РФ отчиталось, что сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использовав высокоточное оружие, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования", - заявили россияне.
Сообщается, что в том числе они наносили удары гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами.
Били по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - заявили в министерстве.
Напомним, что российские оккупанты, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаковать Киев.
Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 12 человек.
Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго объяснили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры.
Энергетики же сейчас принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.
Заметим, что в результате ночных обстрелов сразу в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.
Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.