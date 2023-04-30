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Міноборони РФ підтвердило відставку "м'ясника Маріуполя"

Фото: Михайло Мізинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Валерія Поліщук

Нібито оборонне відомство РФ підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайла Мізинцева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Повідомляють, що Кузьменков у 2019 році обіймав посаду заступника директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ - головнокомандувача військ національної гвардії РФ.

Нагадаємо, раніше видання "Медуза" повідомляло, що Мізинцева усунуто з посади.

Зазначимо, що Мізинцева було призначено на посаду заступника міністра оборони Росії у вересні 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

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